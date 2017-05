Birkhühner sind selten geworden. © Verein Naturschutzpark (VNP)/Archiv

Umwelt

Nur noch 200 Birkhühner in Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es nur noch rund 200 der in ganz Deutschland extrem selten gewordenen Birkhühner. Diese Restpopulation in der Lüneburger Heide sei eines der letzten ursprünglichen Vorkommen in Mitteleuropa, teilte die Landesjägerschaft in Hannover mit.