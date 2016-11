Nürnberger Tiger Aljoscha. © Helmut Mägdefrau/Tiergarten Nürnberg/Archiv

Tiere

Nürnberger Tiger wird Niedersachse

Tiger Aljoscha (1) ist vom Nürnberger Tiergarten in den Zoo Hannover umgezogen. Dort lebt er noch hinter den Kulissen, soll aber bald in einer überarbeiteten Anlage für Besucher zu sehen sein, wie die Stadt Nürnberg am Mittwoch mitteilte.