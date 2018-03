Kreuzfahrtschiff «Norwegian Bliss» wird in die Nordsee überführt. © Mohssen Assanimoghaddam

Tourismus

Kreuzfahrtschiff "Norwegian Bliss" in Eemshaven

Das Kreuzfahrtschiff "Norwegian Bliss" hat am Donnerstagmorgen pünktlich am Pier des niederländischen Seehafens Eemshaven festgemacht. Am Abend sollte der Luxusliner zur ersten eintägigen technischen Erprobung aufbrechen, wie ein Sprecher der Meyer Werft mitteilte.