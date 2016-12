Verkehr

Auf vier Linien der Nordwestbahn gilt ab sofort ein Alkoholverbot. Die Privatbahn wolle so im Verkehrsnetz zwischen Esens, Wilhelmshaven, Oldenburg, Bremen und Osnabrück eine bessere Atmosphäre und ein größeres Sicherheitsgefühl für die Fahrgäste schaffen, sagte eine Sprecherin am Sonntag.

Oldenburg. Der Anbieter erhoffe sich durch das Alkoholverbot auch mehr Sauberkeit in den Zügen. Anlass für das Alkoholverbot ist ein neuer Verkehrsvertrag für die Region.

Ebenfalls neu ist, dass jetzt Ticketautomaten an allen Haltestellen der vier Linien stehen. Fahrkarten können nur noch dort gekauft werden, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte, nicht mehr im Zug selbst. Bislang gab es Ticketautomaten in den Zügen, diese seien jetzt aber abgeschaltet. Fahrkarten für die Nordwestbahn könnten aber weiterhin auch an den Ticketautomaten der Deutschen Bahn gelöst werden, sagte die Sprecherin.

Auch bei der Deutschen Bahn gibt es mit dem neuen Fahrplan, der seit Sonntag gilt, einige Änderungen. In Niedersachsen und Bremen werden vor allem am Abend und an den Wochenenden mehr Züge eingesetzt: Im Regionalverkehr gibt es zusätzliche Züge unter anderem zwischen Osnabrück, Oldenburg und Wilhelmshaven, Hannover und Bremen sowie Hannover und Osnabrück.

dpa