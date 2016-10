Eine Nordwestbahn hält auf den Weg nach Bremen in Ritterhude. © Carmen Jaspersen/Archiv

Bahn

Nordwestbahn verbietet ab Dezember Alkohol in Zügen

Die Nordwestbahn verbietet ihren Fahrgästen auf den Strecken in der Weser-Ems-Region den Konsum von Alkohol. Das Verbot gelte zum Fahrplanwechsel ab dem 11. Dezember auf allen vier Linien im Weser-Ems-Netz, teilte der Bahnbetreiber am Freitag in Osnabrück mit.