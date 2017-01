Ein Dorsch, auch Kabeljau genannt. © Axel Heimken/Archiv

Fischerei

Nordseefischerei ist dank Fangquoten ertragreicher geworden

Die Fischerei in der Nordsee ist in den vergangenen Jahren nachhaltiger und ertragreicher geworden. Seit der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU 2013 und der Einführung von Fangquoten auf wissenschaftlicher Basis hätten sich viele Bestände erholt und damit der Fischerei mehr Fangmöglichkeiten eröffnet, heißt es in einer am Donnerstag in Hamburg verbreiteten Mitteilung des Verbandes der Deutschen Kutter- und Küstenfischer.