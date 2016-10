Ernährung

Nach Spekulationen über einen Verkauf der Restaurantkette Nordsee bringt deren Chef Robert Jung einen Zusammenschluss mit ihrem Fischlieferanten ins Spiel. "Ich könnte es mir gut vorstellen, dass Deutsche See und Nordsee eines Tages wieder ein Unternehmen werden", sagte Jung der "Welt am Sonntag".

Bremerhaven. Der Fischgroßhändler hatte in der Vergangenheit schon einmal zu Nordsee gehört. Heute ist das Unternehmen in den Händen privater Gesellschafter. Ein Sprecher der Deutschen See wollte sich nicht zu dem Bericht äußern.

Nach Umsatz sind die beiden Bremerhavener Unternehmen ähnlich groß. Der Fischverarbeiter erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einem Sprecher zufolge rund 395 Millionen Euro Umsatz. Nordsee verbuchte nach Angaben auf der Website 2015 einen Umsatz von etwa 350 Millionen Euro. Die Restaurantkette gehört derzeit mehrheitlich der Unternehmensgruppe Theo Müller (Müllermilch, Weihenstephan, Sachsenmilch). Einen Minderheitsanteil hält der ehemalige Großbäcker Heiner Kamps.

Zuletzt hatte es Medienberichte über einen möglichen Verkauf von Nordsee gegeben. Ein Müller-Sprecher hatte dazu lediglich mitgeteilt, das Nordsee als Gastronomie-Unternehmen "eine Sonderstellung" in der Müller-Gruppe habe. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe Theo Müller sei die Herstellung von Lebensmitteln. "Es gab in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen um einen Verkauf der Nordsee", teilte der Sprecher mit. "Diese werden wir auch diesmal nicht kommentieren." Gegenüber der "Welt am Sonntag" wollte sich auch Nordsee-Chef Jung nicht dazu äußern.

dpa