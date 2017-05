Logo der NordLB. © Peter Steffen/Archiv

Banken

NordLB will bis zu 1250 Stellen streichen

Norddeutschlands größte Landesbank NordLB will im Rahmen ihres Umbauprogramms bis zu 1250 Stellen streichen. Bis Ende 2020 sollten 150 bis 200 Millionen Euro eingespart werden, um den Konzern nachhaltig profitabel zu machen, teilte die Landesbank am Dienstag in Hannover mit.