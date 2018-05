Mitten in der Diskussionen über eine mögliche Schieflage der Landesbank hat die NordLB ihr Kapitalpolster im ersten Quartal weiter gestärkt. Die Kernkapitalquote stieg in den ersten drei Monaten auf 12,8 Prozent - nach 10,5 Prozent ein Jahr zuvor und 12,4 Prozent Ende 2017, wie die NordLB am Mittwoch mitteilte.