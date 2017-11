NordLB legt Quartalszahlen vor

Das Logo der Norddeutschen Landesbank (NordLB) in Hannover. © Peter Steffen/Archiv

Banken

Norddeutschlands größte Landesbank NordLB legt heute ihre Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2017 vor. Trotz Belastungen durch die Schifffahrtskrise hatte die Bank zuletzt im Oktober erklärt, dass sie Gewinne erzielt und ausreichend Kapital hat, um Kredite zu vergeben.

Hannover. Sie war damit Spekulationen entgegengetreten, dass sie wegen Auflagen der Bankenaufsicht eine Kapitalspritze in Milliardenhöhe brauche.

Im ersten Halbjahr hatte die Norddeutsche Landesbank (NordLB) 271 Millionen Euro verdient, nachdem 2016 hohe Rücklagen für risikoreiche Schiffskredite einen Rekordverlust von knapp zwei Milliarden Euro in die Bilanz gerissen hatten. Aktuell muss die Bank deutlich weniger Geld, das in anderen Bereichen verdient wird, zurückstellen für mögliche Zahlungsausfälle von Reedern und Schiffseignern. Sie hat vor kurzem die in Schieflage geratene Bremer Landesbank voll übernommen.

Niedersachsen ist Haupteigentümer der NordLB - neben Sachsen-Anhalt, dem Sparkassenverband Niedersachsen, dem Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt und dem Sparkassenbeteiligungszweckverband Mecklenburg-Vorpommern.

dpa