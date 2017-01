Die Norddeutsche Landesbank NordLB in Hannover. © Holger Hollemann/Archiv

Konjunktur

NordLB erwartet 1,3 Prozent Wirtschaftswachstum

Niedersachsen darf nach einer Prognose der NordLB auch in diesem Jahr auf Haushaltsüberschüsse hoffen. "Wir erwarten für 2017 ein Wachstum von 1,3 Prozent", sagte der zuständige Ökonom Eberhard Brezski am Donnerstag bei der Präsentation der aktuellen NordLB-Konjunkturprognose in Hannover.