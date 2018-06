Hannover

Lips erstellt seit 2008 Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen für die Bank. Sein Ökonomie-Studium an der Leibniz Universität in Hannover hat er mit einer Arbeit über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Bankenregulierung abgeschlossen. Die NodrLB ist als Landesbank für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt tätig. In diesen beiden Ländern sowie in Mecklenburg-Vorpommern hat sie außerdem die Aufgabe einer Sparkassenzentralbank.

dpa