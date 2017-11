Fachkräfte arbeiten in einer Gießerei in Waren (Mecklenburg). © Jens Büttner/Archiv

Konjunktur

Nord-Arbeitgeber zu Fachkräftemangel in der Metallindustrie

Auf dem Arbeitsmarkt in Norddeutschland sind kaum noch qualifizierte Fachkräfte für die Metall- und Elektroindustrie zu finden. Nach einer am Donnerstag in Hamburg vorgestellten Umfrage mehrerer Arbeitgeberverbände gibt es vor allem in den Flächenländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie im nordwestlichen Niedersachsen nur wenig Bewerber auf freie Stellen.