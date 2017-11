Flüchtlinge

Nördliches Emsland: Modellregion für Zuwanderer-Forschung

Das nördliche Emsland wird zum Labor für die Integration von Flüchtlingen auf dem Land. Wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte, beteiligt sich das Land mit 250 000 Euro an einem Forschungsvorhaben.