Noch nie so viele neue Polizeistudierende

Polizei

Mit der Einstellung von 870 neuen Polizeikommissaranwärtern hat die Polizeiakademie Niedersachsen einen neuen Rekord erreicht. Bevor sie am Montag ihre Ausbildung beginnen, wurden am Freitag 559 Absolventinnen und Absolventen während einer Feierstunde verabschiedet.

Hannover. Im April seien schon 274 Anwärter eingestellt worden, hieß es von der Polizeiakademie Niedersachsen. Mit den am Montag hinzukommenden 870 Studierenden sind es 1145 dieses Jahr und damit 31 mehr als im vergangenen Jahr.

Inzwischen habe die Polizeiakademie so viele Studierende wie noch nie in ihrer Geschichte. Als die Einrichtung vor zehn Jahren gegründet wurde, war die Kapazität auf rund 1500 Studierende ausgelegt. Mittlerweile sind es ab Oktober mit knapp über 3000 doppel so viele. Die Nachwuchskommissare werden am Montag an drei Standorten im Land begrüßt: In Nienburg, Oldenburg und Hannoversch Münden. Dort bekommen die Studierenden auch jeweils eine Ernennungsurkunde.

dpa