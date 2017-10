Noch keine Konsequenzen für Polizeipräsident in Sicht

Polizei

Nach dem überraschend von Landespolizeipräsident Uwe Binias angekündigten Austritt aus der CDU will Innenminister Boris Pistorius (SPD) voraussichtlich kommende Woche mit ihm über seine Zukunft sprechen.

Hannover. Das gab ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch in Hannover bekannt. In einem Zeitungsinterview hatte der 61-Jährige Binias mit Hinweis auf seine Verärgerung über das Verhalten der CDU im Islamismus-Ausschuss seinen Austritt bekanntgegeben und erklärt: "Ich fürchte, ich kann das Amt nicht mehr so ausfüllen, wie ich möchte." Bisher arbeite Binias weiter wie sonst auch, so der Sprecher. "Im Moment übt er seinen Job voll aus."

Da er politischer Beamter sei, müsse seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand über das Kabinett laufen. Der CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, Bernd Althusmann, hatte bei seinem TV-Duell mit Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) am Vorabend Binias Schritt als Wahlkampfmanöver gewertet und gemeint: "Wir nehmen keine Rücksicht auf irgendwelche Parteibücher."

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Terrorabwehr hatte das Ziel, Schwachstellen bei der Abwehr islamistischer Bedrohungen im Land aufzudecken. Er befragte Politiker und Sicherheitsleute als Zeugen, darunter auch Binias. Nach Ansicht der Opposition hat der Ausschuss Versäumnisse der Regierung offengelegt, SPD und Grüne sehen dagegen keine eklatanten Mängel in der Terrorabwehr.

dpa