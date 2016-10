Umweltpolitik

Wegen der hohen Nitratbelastung des Grundwassers bereitet Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) in diesem Herbst Kontrollen in rund 100 Betrieben vor.

Hannover. "Für 2017 und in den Folgejahren ist bereits die Ausweitung der Prüfungen geplant", teilte das Umweltministerium in Hannover am Donnerstag mit. Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) hatte am gleichen Tag unter Berufung auf Wenzel berichtet, dass sich gut 60 Prozent der Landesfläche in schlechtem Zustand befindet. "Wir bewegen uns zwar weitgehend im Bereich des Erlaubten, doch der Trend der Nitratbelastung geht erkennbar nach oben", sagte Wenzel der HAZ.

Im Kampf gegen die anhaltend hohe Grundwasserbelastung durch Düngerückstände der Landwirtschaft hatte der Minister bereits Ende September ein härteres Vorgehen angekündigt. Nun würde diese Ankündigung umgesetzt, sagte ein Sprecher seines Ministeriums.

dpa