Kriminalität

Niere statt Milz entfernt: Ermittlungen gegen Arzt

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen gegen einen Klinikarzt. Der am Klinikum Bremen-Mitte arbeitende Mediziner habe in der vergangenen Woche einem jungen Mann eine Niere entfernt, obwohl ursprünglich geplant gewesen sei, die Milz operativ zu entfernen, sagte am Freitag Staatsanwaltschafts-Sprecherin Silke Noltensmeier zu einem Bericht von Radio Bremen.