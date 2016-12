Bussard im Flug. © Patrick Pleul/Archiv

Gesundheit

Nienburg/Weser: Bussard mit Vogelgrippe-Erreger entdeckt

Erneut ist bei einem toten Wildvogel in Niedersachsen der Vogelgrippe-Erreger H5N8 nachgewiesen worden. Der verendete Bussard wurde im Landkreis Nienburg/Weser in Landesbergen entdeckt, wie der Landkreis am Freitag mitteilte.