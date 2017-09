Ein Mann geht mit einem Schirm durch den Regen. © Federico Gambarini/Archiv

Wasser

Niederschläge haben durch Klimawandel stark zugenommen

Innerhalb der vergangenen 64 Jahre hat sich die Durchschnittstemperatur in Niedersachsen um 1,6 Grad erhöht. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts zum Klimawandel, das der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz am Montag in Hildesheim vorgestellt hat. Nach den Ergebnissen der Untersuchung wurden in Niedersachsen als Folge des Klimawandels zuletzt auch mehr Niederschläge als noch vor Jahrzehnten gemessen.