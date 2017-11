Die Figur eines Bergungstauchers im Museum "Windstärke 10" in Cuxhaven. © Ingo Wagner/Archiv

Museen

Niedersächsischer Museumspreis geht nach Cuxhaven

Das Cuxhavener Wrack- und Fischereimuseum "Windstärke 10" erhält den diesjährigen Museumspreis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. Das Museum sei ein besonders gelungenes Beispiel eines kommunalen Hauses, das seinen Platz in der Stadt immer wieder neu definiere und zur Diskussion stelle, teilte die Stiftung am Mittwoch in Hannover mit.