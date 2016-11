Tourismus

Für die Tourismusbranche in Niedersachsen ist 2016 bisher ein gutes Jahr gewesen: Die Zahl der Übernachtungen stieg in den ersten neun Monaten landesweit um 3,6 Prozent auf mehr als 34,1 Millionen.

Hannover. Wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte, konnten alle Regionen ein Plus verzeichnen. Besonders positiv verlief der September: In diesem Monat stieg die Zahl der Übernachtungen um 9,1 Prozent auf knapp 4,5 Millionen.

dpa