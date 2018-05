Niedersachsens Tourismusbetriebe profitieren von der stabilen Branchenkonjunktur, leiden aber unter dem vielfach beklagten Fachkräftemangel. 72 Prozent der Gastgewerbebetriebe bezeichneten den Fachkräftemangel als größtes Risiko für ihr Geschäft - so viele wie nie zuvor, teilte die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) am Mittwoch in Hannover mit.