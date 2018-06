Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Arbeit der rot-schwarzen Landesregierung in Niedersachsen als Vorbild gelobt. "Was ich besonders an der großen Koalition bewundere, ist, dass sie ziemlich geräuschlos arbeitet", sagte die Kanzlerin am Montag beim Sommerfest in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin.