Zu dem als weltgrößtes angepriesenen Schützenfest in Hannover werden von diesem Freitag an rund eine Million Besucher erwartet. Das zehntägige Volksfest lockt mit 221 Schaustellern, 26 Fahrgeschäften und rund 100 Imbissbuden auf das Festgelände am Maschsee, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.