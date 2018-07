Niedersachsens Kommunen beobachten den aufgeheizten Asylstreit zwischen CDU und CSU mit Sorge. "Wenn die Regierungskoalition in Berlin auseinanderfliegt, haben wir wieder Stillstand bei vielen wichtigen Vorhaben", sagte der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek, am Montag in Hannover.