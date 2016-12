Ein Wildschwein läuft durch den Wald. © Lino Mirgeler

Tiere

Niedersachsens Jäger schießen mehr Wild

Weil die Bestände wachsen, haben Niedersachsens Jäger im abgelaufenen Jagdjahr 2015/016 mehr Schalenwild geschossen als zuvor. So habe sich die sogenannte Strecke bei Rotwild um elf Prozent auf den Höchstwert von 8400 erhöht, teilten die Landesjägerschaft und das für die Jagd zuständige Landwirtschaftsministerium am Freitag in Hannover mit.