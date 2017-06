Die Delegierten wollen über das Programm für die Landtagswahl 2018 entscheiden. Foto: Silas Stein

Parteien

Niedersachsens Grüne wollen Wahlprogramm verabschieden

Die niedersächsischen Grünen wollen heute über ihr Programm für die Landtagswahl in rund sieben Monaten entscheiden. Dazu setzen die 191 Delegierten am Vormittag ihren Parteitag in Wolfenbüttel fort.