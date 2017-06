Parteien

Die Grünen in Niedersachsen machen sich für ein verschärftes Waffenrecht stark. Künftig soll es nach Vorstellung der Partei grundsätzlich verboten sein, Schusswaffen zu Hause zu lagern.

Wolfenbüttel. Ausnahmen sollen nur für Jäger gelten. Delegierte, die auch Ausnahmen für Sportschützen wollen, scheiterten am Sonntag auf dem Landesparteitag in Wolfenbüttel mit einem entsprechenden Antrag. "Es geht um die Sicherheit der Bürger, die steht für uns an erster Stelle", sagte die Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz.

Die Grünen wollen außerdem großkalibrige Waffen aus dem Schießsport verbannen. Schreckschusspistolen, Reizstoff- und Signalwaffen sollen nur noch an Personen verkauft werden dürfen, die dafür eine Erlaubnis haben.

Die Partei fordert außerdem die elektronische Erfassung aller Schusswaffen in einem bundesweiten Waffenregister. Diese Registrierung komme bislang zu langsam voran, kritisierte Janssen-Kucz. Da das Waffenrecht zu großen Teilen Bundessache sei, wollten sich die Grünen für eine Bundesratsinitiative einsetzen.

Auf dem Parteitag in Wolfenbüttel soll am Sonntag das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 14. Januar 2018 beschlossen werden. Die Grünen bilden zusammen mit der SPD das Regierungsbündnis in Niedersachsen.

dpa