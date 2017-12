Simone Lehmann, Präsidentin des Landesamts für Statistik, in Hannover. © Holger Hollemann

Statistik

Niedersachsens Bevölkerung wächst im fünften Jahr in Folge

Niedersachsens Bevölkerung ist im fünften Jahr in Folge gewachsen. Mitte 2016 lebten knapp 7,95 Millionen Menschen in Niedersachsen, das waren 21 900 Männer, Frauen und Kinder mehr als im ersten Halbjahr. Damit steuere Niedersachsen auf die Acht-Millionen-Marke zu, obwohl es seit vier Jahrzehnten ein Geburtendefizit gibt, sagte die Präsidentin des Landesamtes für Statistik, Simone Lehmann, in Hannover.