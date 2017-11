Niedersachsens 100 größte Firmen steigern Umsatz

Unternehmen

Die 100 größten niedersächsischen Unternehmen haben ihren Umsatz im vergangenen Jahr um zwei Prozent und die Zahl der Beschäftigten um 2,6 Prozent gesteigert.

Hannover. Das geht aus einer Analyse der größten niedersächsischen Unternehmen hervor, die die NordLB am Donnerstag vorgelegt hat. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen 32 Unternehmen, die eine Umsatzprognose abgegeben haben, mit einem Plus von rund 5 Prozent. Unverändert führt Volkswagen die Rangliste der wirtschaftsstärksten Unternehmen in Niedersachsen an, gefolgt von Continental, Tui, Talanx und Salzgitter.

Mit dem hohen Gewicht der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer dominieren Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes die Auflistung, sie sorgen für 80 Prozent der Wertschöpfung und des Umsatzes. Es folgen mit großem Abstand das Ernährungsgewerbe und die Metallindustrie. Ein Blick auf die regionale Verteilung zeigt, dass die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg mit 57 von 102 Einträgen den Raum mit der größten Dichte großer Unternehmen darstellt. 27 der umsatzstärksten Unternehmen befinden sich in der Region Hannover, 20 in der Landeshauptstadt selber. Auf Platz zwei der Unternehmensstandorte steht Osnabrück mit 11 Nennungen.

dpa