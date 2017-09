Soziales

Niedersachsen würdigt Arbeit von Ehrenamtlichen

Für ihren unermüdlichen Einsatz in Niedersachsen hat die Landesregierung 56 Ehrenamtliche ausgezeichnet. Die Männer und Frauen wurden am Samstag bei einer Festveranstaltung in Wolfenbüttel stellvertretend für viele Engagierte in ganz Niedersachsen gewürdigt.