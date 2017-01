Agrar

Als neuer Vorsitzender der Agrarministerkonferenz will Niedersachsens Ressortchef Christian Meyer (Grüne) die Umsetzung einer nationalen Tierwohlstrategie vorantreiben.

Hannover. "Veränderung in der Tierhaltung ist nötig. Das ist auch bei den Landwirten angekommen. Aber wir brauchen dafür einen gemeinsamen Masterplan", sagte Meyer am Dienstag. Die Landwirte müssten wissen, wie die Tierhaltung in 20 oder 30 Jahren aussehen soll.

Als "Blaupause" für die bundesweite Tierwohlstrategie könne der Tierschutzplan Niedersachsen dienen, sagte Meyer. Künftig sollten keine trächtigen Rinder mehr geschlachtet werden. Auch die "Amputation von Tieren" wie etwa das Kupieren von Schnäbeln bei Legehennen und von Ringelschwänzen bei Schweinen müsse gestoppt werden. Niedersachsen hat mit Beginn des neuen Jahres turnusgemäß den Vorsitz über die Agrarministerkonferenz übernommen.

dpa