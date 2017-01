Gesellschaft

Viele Bundesländer haben längere Winterferien, doch in Niedersachsen ist eine Ausweitung der zweitägigen Zeugnisferien kein Thema. Vor rund drei Jahren hätten sich Lehrerverbände, Landeselternrat, Landesschülerrat und Tourismusverbände für die Beibehaltung der bisherigen Ferienregelung ausgesprochen, sagte die Sprecherin des Kultusministeriums in Hannover, Tanja Meister.

Hannover. Diesem eindeutigen Votum sei das Ministerium für die Jahre 2018 bis 2024 gefolgt.

Skifans und der bayerische Tourismusverband plädieren dagegen für eine Ausweitung der Winterferien. Die Bundesländer dürfen darüber eigenverantwortlich entscheiden. In Ostdeutschland sowie in Hamburg gibt es schon seit Jahrzehnten ein- bis zweiwöchige Ferien im Februar oder März. Fünf Länder, darunter Nordrhein-Westfalen, haben hingegen gar keine Winterferien.

Am Wochenende können Familien mit Schulkindern in Niedersachsen und Bremen in einen Kurzurlaub starten. Am 30. und 31. Januar gibt es in beiden Bundesländern zweitägige Zeugnisferien. Diese wurden in Niedersachsen im Jahr 2000 für die Schüler und 2004 auch für Lehrer eingeführt. Einige Familien nutzen die Halbjahresferien für einen Kurztrip in den Harz oder sogar in die Alpen. Zeitgleich beginnen in Berlin und Brandenburg einwöchige Winterferien.

dpa