Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Verkehr

Niedersachsen will Netz von Schnellbussen schaffen

Schnellbusse sollen in Niedersachsen künftig die Anbindung mittelgroßer Städte ohne Bahnanschluss verbessern. Nach einer Studie kommen 35 Verbindungen für die Einrichtung einer Landesbuslinie in Frage, sagte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) am Montag in Hannover.