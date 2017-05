Niedersachsens Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Gesundheit

Niedersachsen will Landarztmangel mit Initiativen bekämpfen

Zuschüsse für Praxisgründer, Stipendien für Medizinstudenten sowie Gelder für innovative Projekte wie den Patientenbus: Mit einer Vielzahl an Initiativen will Niedersachsen den drohenden Hausärztemangel in ländlichen Regionen verhindern.