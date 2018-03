Bernd Althusmann in den Montagehallen eines Flugzeugherstellers. © Axel Heimken/Archiv

Niedersachsen will Autobahnbau voranbringen

Niedersachsen will den Ausbau wichtiger Autobahnen zügig vorantreiben. Außerdem soll die Verkehrskoordination mit Hamburg und Bremen verbessert und Bauarbeiten an potenziellen Unfallschwerpunkten besser organisiert werden, beschloss der Landtag am Mittwoch mit der Regierungsmehrheit von CDU und SPD.