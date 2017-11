Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) im niedersächsischen Landtag. F.: Julian Stratenschulte © Julian Stratenschulte

Landtag

Niedersachsen wählen erstmals Frau als Landtagpräsidentin

Der niedersächsische Landtag hat mit der SPD-Politikerin Gabriele Andretta (56) erstmals in seiner Geschichte eine Frau zur Präsidentin gewählt. Einen Monat nach der Landtagswahl stimmte das Parlament in seiner konstituierenden Sitzung am Dienstag einstimmig für Andretta.