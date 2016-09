Mit dem Zug, dem Auto, oder zu Fuß ... Flüchtlinge dürfen in Niedersachsen ab sofort frei herumreisen.© Symbolfoto

ASYL

Niedersachsen verzichtet auf Wohnsitzauflage für Flüchtlinge

Niedersachsen verzichtet auf die Anwendung der Wohnsitzauflage für Flüchtlinge mit anerkanntem Asylanspruch. Das Innenministerium in Hannover habe am Dienstag einen entsprechenden Erlass an die Ausländerbehörden des Landes verschickt, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe).