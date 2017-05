Fake News im Netz. © Franziska Gabbert/Archiv

Schulen

Niedersachsen trainiert Schüler im Erkennen von "Fake News"

Niedersachsen will Schüler im Erkennen von "Fake News" trainieren und hat dazu separates Unterrichtsmaterial entwickelt. Zwar gab es Falschmeldungen und Propaganda schon immer, mit der schnellen Verbreitung über soziale Medien und das Internet sei die Wirkung aber ungleich höher, sagte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) am Dienstag in Hannover.