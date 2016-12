In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/Archiv

Innere Sicherheit

Niedersachsen stockt Polizeiaufgebot an Silvester auf

In der Silvesternacht werden in Niedersachsen etwa 20 bis 25 Prozent mehr Polizisten im Einsatz sein als im Vorjahr. Hintergrund seien die Ereignisse in Köln vor einem Jahr sowie der Anschlag in Berlin, sagte Landespolizeidirektor Knut Lindenau am Mittwoch in Hannover.