Eine Rakete explodiert zwischen Passanten am Kröpcke in Hannover. © Alexander Körner

Jahreswechsel

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen sind weitgehend friedlich ins neue Jahr gestartet: Bei den Partys und Feuerwerken im ganzen Land kam es bis eine Stunde nach Mitternacht zunächst nicht zu größeren Zwischenfällen.

Hannover. Das berichteten die Polizeidienststellen überall im Land.

In Hannover hieß es aber auch, bei der Böllerei auf dem zentralen Platz Kröpcke hätten einige Feiernde ihre Raketen rücksichtslos auf Passanten abgeschossen, nach Augenzeugenberichten zum Teil sogar mit voller Absicht. Berichte über Verletzte gab es zunächst aber nicht.

In Lüneburg sagte eine Polizeisprecherin dagegen: "Es ist erstaunlich ruhig. Hoffen wir, dass es so bleibt." Auch in Braunschweig gab es zunächst keine größeren Zwischenfälle.

In Göttingen hatte die Polizei kurz nach Mitternacht mit einer größeren Schlägerei viel zu tun, Schwerverletzte gab es aber auch dort nicht. "Der normale Silvester-Wahnsinn, aber nichts Größeres", hieß es von den Polizeieinsatzzentralen in Oldenburg und Osnabrück.

dpa