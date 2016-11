Extremismus

Niedersachsen startet Aussteigerprogramm für Islamisten

Der Verfassungsschutz in Niedersachsen hat ein Aussteigerprogramm für Islamisten gestartet. Damit sollten bereits mit radikalen Sichtweisen oder Straftaten aufgefallene Islamisten sowie Einsteiger in die salafistische Szene angesprochen werden, sagte Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger am Dienstag.