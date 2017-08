Ein Mann tippt auf einer beleuchteten Laptop-Tastatur. © Silas Stein/Archiv

Kriminalität

Niedersachsen rüstet im Kampf gegen Cyberkriminalität auf

Im Kampf gegen Internetkriminalität stellt die Polizei in Niedersachsen in diesem Jahr weitere 59 IT-Experten ein. Schon im vergangenen Jahr wurden 21 externe Fachkräfte eingestellt, die sowohl im Landeskriminalamt als auch in den Polizeidirektionen in der Fläche eingesetzt werden, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag.