Niedersachsen lockt verstärkt holländische Touristen

Tourismus

Niedersachsen liegt bei Touristen aus den Niederlanden im Trend: Binnen zehn Jahren ist die Zahl der Übernachtungen um 51,5 Prozent auf gut eine Million gestiegen, wie die Tourismus Marketing Niedersachsen mitteilte.

Hannover. Unter den ausländischen Gästen sind die Niederländer mit einem Anteil von rund einem Viertel die wichtigste Gruppe. Bevorzugtes Reiseziel sind Natur und Berge, vor allem die ländlichen Regionen profitieren vom wachsenden Interesse der Holländer an einem Deutschlandurlaub.

Die stärksten Zuwächse an holländischen Gästen gab es in den vergangenen zehn Jahren in den Regionen Mittelweser (70,3 Prozent mehr Übernachtungen), Weserbergland/Südniedersachsen (plus 72 Prozent) und dem Harz (plus 61,7 Prozent). Am liebsten quartieren die Niederländer sich in Ferienzentren oder Ferienwohnungen ein, 45 Prozent aller Übernachtungen werden dort verbucht. Auch aber - dafür sind die Niederländer bekannt - steht das Camping mit einem Anteil von 21,6 Prozent hoch im Kurs.

dpa