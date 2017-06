Konflikte

Niedersachsen lehnt Abschiebestopp nach Afghanistan ab

Das rot-grün regierte Niedersachsen lehnt einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan trotz des jüngsten Bombenanschlags in Kabul ab. "In Fällen, wo aus Afghanistan eingereiste Personen straffällig geworden sind, werden abgeschoben", sagte Regierungssprecher Olaf Reichert am Donnerstag in Hannover.