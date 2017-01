Niedersachsen legt Staatsvertrag mit Muslimen auf Eis

Landesregierung

Jahrelang hatte Niedersachsen um einen Staatsvertrag mit den Muslimen gerungen. Nun werden die Gespräche wegen Zweifeln am türkischen Moscheeverband Ditib ausgesetzt. Nach der Landtagswahl 2018 soll erneut verhandelt werden. Die Muslime reagieren enttäuscht.

Hannover. Niedersachsen bricht die stockenden Gespräche über einen Staatsvertrag mit den Muslimen angesichts wachsender Kritik am türkischen Moscheeverband Ditib vorerst ab. "Die Niedersächsische Landesregierung und die muslimischen Verbände nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass sich die Rahmenbedingungen für die in Aussicht genommene Vereinbarung in den vergangenen beiden Jahren deutlich verschlechtert haben", erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag. Ditib war wegen großer Nähe zu Ankara und Spitzelvorwürfen gegen Imame nach dem Putschversuch in der Türkei im vergangenen Sommer in verschärfte Kritik geraten.

Wie in Hamburg und Bremen sollen in dem Islamvertrag in Niedersachsen eigentlich Regelungen etwa zum islamischen Religionsunterricht, zur Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen sowie zum Moscheebau und Bestattungswesen festgehalten werden. Die rot-grüne Landesregierung hatte die Verträge mit einer möglichst breiten Mehrheit abschließen wollen. Nach der CDU im vergangenen August hatte nun aber auch die FDP einen Staatsvertrag zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt.

Die Verhandlungen sollten erst in der nächsten Legislaturperiode nach der Landtagswahl Anfang 2018 fortgesetzt werden, um zu vermeiden, dass sie zu einem Wahlkampfthema werden, so Weil. Knackpunkt vor einem Neustart der Verhandlungen sei die Frage der Unabhängigkeit von Ditib von der Türkei, die der Verband intern klären müsse, erklärte Weil. Außer mit Ditib waren die Vertragsverhandlungen mit dem zweiten großen muslimischen Verband in Niedersachsen, der Schura, sowie mit den Aleviten geführt worden.

"Das ist enttäuschend und frustrierend", reagierte der Ditib-Landesvorsitzende Yilmaz Kilic. "Es gibt einen Vertrag, der von allen Parteien abgenickt worden ist, aber nicht unterschrieben wird." Vor zehn Jahren noch unter dem damaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff (CDU) habe die Arbeit an dem Vertrag begonnen. "Das hat eine große Symbolkraft für die Muslime", sagte Kilic zur Bedeutung der Vereinbarung. Die Kritik an Ditib bezeichnete er in Bezug auf den Landesverband als vorgeschoben. Mehrere Gutachten hätten Ditib in Niedersachsen eine vorbildliche Arbeit bescheinigt.

Auch der Vorsitzende des Landesverbandes der Muslime (Schura), Recep Bilgen, zeigte sich frustriert über die abgebrochenen Gespräche. An der Basis werde dies als eine verweigerte Anerkennung und Wertschätzung auch für die soziale Arbeit der Moscheegemeinden aufgefasst. Auch im Kampf gegen eine islamistische Radikalisierung sei die Absage fatal. Radikale Kräfte könnten nun ihre Propaganda darauf aufbauen, egal was die Muslime machten, es werde doch nicht für gut befunden. Wie Kilic aber hofft auch Bilgen auf einen Neustart der Beratungen 2018.

Rheinland-Pfalz hatte die Verhandlungen mit Ditib unter anderem zu islamischem Religionsunterricht wegen der Frage einer Abhängigkeit des Verbandes von der Türkei bereits im August abgebrochen. Nordrhein-Westfalen entschied sich hingegen vor wenigen Tagen, die Zusammenarbeit mit dem Verband fortzusetzen, trotz erheblicher Vorwürfe gegen Ditib. Im Beirat für den islamischen Religionsunterricht in NRW bleibt Ditib vertreten. Dagegen hatte das NRW-Innenministerium die Kooperation mit Ditib bei einem Präventionsprogramm gegen islamistische Radikalisierung im Herbst beendet.

dpa