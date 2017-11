Gänse weiden auf einer Wiese. © Patrick Pleul/Archiv

Agrar

Niedersachsen ist größter Gänsefleischproduzent

Niedersachsen ist deutschlandweit der größte Produzent von Gänsefleisch. Im Jahr 2016 seien fast 40 Prozent aller rund 330 000 in Deutschland gehaltenen Gänse in Niedersachsen gemästet worden, teilte das Landvolk am Montag mit.