Niedersachsen hat Abschnitt der Jeetzel gekauft

Der Fluss Jeetzel in Hitzacker. © Björn Vogt/Archiv

Das Land Niedersachsen hat vom Bund ein Teilstück des Flusses Jeetzel gekauft. Die Verträge seien am Freitag unterzeichnet worden, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover mit.

Hannover/Hitzacker. Das Land habe rund 85 000 Euro bezahlt. Bürger der Kleinstadt Hitzacker im Kreis Lüchow-Dannenberg hatten sich dafür eingesetzt, dass der rund 820 Meter lange Abschnitt nicht in einem privaten Bieterverfahren verkauft wird. Sie befürchteten, dass das in die Elbe mündende Gewässer dann an gewinnorientierte Investoren veräußert werden könnte. Das Stück gehörte bisher dem Bund, er wollte es aber loswerden.

"Flüsse sind öffentliches Gut und müssen dem Gemeinwohl dienen - egal ob als Naturräume, für den Tourismus oder als Verkehrswege", sagte Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne). "Deswegen hat das Land Niedersachsen alles daran gesetzt, eine drohende Privatisierung des Teilstückes der Jeetzel zu verhindern." Mit dem Kauf geht auch die Unterhaltungspflicht für den Abschnitt auf das Land über. Niedersachsen war bislang von dem betroffenen Abschnitt bis zur Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt Eigentümer des Gewässers. Für einen Kauf hatte der Verein "Gemeinsam für Hitzacker" geworben. "Endlich hat es geklappt", sagte Sprecher Eike Weiss. "Zuletzt war es eine Hängepartie, aber nun sind wir glücklich." Die erworbene Fläche hat laut Umweltministerium eine Größe von gut 24 000 Quadratmetern.

dpa