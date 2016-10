Umwelt

Niedersachsen besitzt 385 Gebiete mit einer Fläche von rund 610 000 Hektar, die nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) als schutzwürdig gemeldet sind.

Hannover. Derzeit seien etwa 100 dieser Gebiete vollständig in der von der EU geforderten Weise gesichert, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Hannover mit.

Dazu gehören die großen FFH-Gebiete im Wattenmeer, im Harz und an der Elbe sowie die Truppenübungsplätze Bergen und Munster. Damit sei gut zwei Drittel der FFH-Gebietsfläche in Niedersachsen ausreichend gesichert. Nach EU-Vorgaben hätte die Mehrzahl der vom Land gemeldeten FFH-Gebiete seit mehr als fünf Jahren durch eine Ausweisung von Schutzgebieten gesichert werden müssen. Derzeit ist deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren anhängig. Bis 2020 soll das Verfahren abgeschlossen sein.

dpa